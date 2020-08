Foot - Mercato

Mercato : Martinez, Maitland-Niles... Arteta s'exprime sur l'avenir de ses joueurs !

Publié le 30 août 2020 à 23h40 par La rédaction

Alors que la prolongation du contrat de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal est sur le point d’être conclue, Mikel Arteta cherche à conserver Emiliano Martinez et Ainsley Maitland-Niles, tous deux annoncé sur le départ.