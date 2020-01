Foot - Mercato

Mercato : Manuel Neuer vers un grand club étranger ?

Publié le 14 janvier 2020 à 8h52 par G.d.S.S. mis à jour le 14 janvier 2020 à 8h53

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich, Manel Neuer serait en désaccord avec sa direction et pourrait finalement prendre la direction de la Juventus.