Mercato - Manchester United : Solskjaer ouvre la porte à des départs cet hiver !

Publié le 16 janvier 2021 à 23h25 par La rédaction mis à jour le 16 janvier 2021 à 23h30

Après le départ de Timothy Fosu-Mensah pour le Bayer Leverkusen, Ole Gunnar Solskjaer n’exclut pas la possibilité que d’autres joueurs partent cet hiver.