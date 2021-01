Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Strootman, un autre départ prend forme !

Publié le 16 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

Désireux de se séparer de quelques contrats qui traînent, Pablo Longoria et l'OM cherchent une porte de sortie pour Marley Aké. Les prétendants ne manquent pas et Le Havre mène la danse !

« On a parlé avec eux. On pense à ça, on va voir ce qu'on peut faire. On n'est pas trop pressé parce que ce sont deux bons joueurs et on pense qu'ils ont un futur à l'OM. On en veut pas un prêt pour qu'ils soient mis de côté, on veut qu'ils jouent beaucoup. » André Villas-Boas s'est récemment exprimé sur la situation de certains jeunes joueurs de l'OM à la recherche de temps de jeu. Pour alléger quelque peu l'effectif, Pablo Longoria et l'OM auraient ainsi placé Marley Aké sur la liste des jeunes talents sur le départ en ce mercato d'hiver. À 20 ans, l'attaquant marseillais devrait être prêté pour la fin de saison et son profil attire de nombreux clubs.

Marley Aké vers Le Havre