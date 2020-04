Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Solskjaer est très confiant pour cet été !

Publié le 8 avril 2020 à 19h08 par La rédaction

Bien qu'il soit impossible de prédire à quoi ressemblera le prochain marché des transferts, Ole Gunnar Solskjaer reste optimiste concernant le recrutement de Manchester United compte tenu des finances des Red Devils.