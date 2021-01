Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Manchester United aurait tranché pour ce joueur du RC Lens !

Publié le 22 janvier 2021 à 19h20 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Manchester United après une première partie de saison concluante avec le RC Lens, Facundo Medina pourrait finalement ne pas faire ses valises cet hiver. Le club mancunien ne considérerait pas l’Argentin comme une priorité hivernale.

Le RC Lens réussit sa saison en Ligue 1, après neuf années d'absence dans l’élite du football français. Et l’un des artisans de ce début d’exercice 2020-2021 très concluant se nomme Facundo Medina. Arrivé en provenance du CA Talleres pour 3,5M€, l’Argentin fait partie des titulaires de la défense de Franck Haise. Et le jeune joueur de 21 ans aurait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes. Il y a quelques jours, on parlait notamment d’un intérêt de Manchester United, désireux de s’attacher les services de Medina dès cet hiver pour 12M€. Mais il n’en serait rien. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le pensionnaire de Premier League ne considérerait pas Medina comme une priorité pour le mois de janvier. Ainsi, Medina pourrait finir la saison avec le RC Lens et poursuivre sa carrière ailleurs dès l’été prochain, auquel cas Manchester United serait toujours intéressé.