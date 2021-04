Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : L’avenir de Cavani bientôt fixé ?

Publié le 14 avril 2021 à 23h18 par La rédaction

En fin de contrat en juin, Edinson Cavani pourrait finalement prolonger avec Manchester United. Une réunion entre le joueur et le club est prévue dans les prochaines semaines.