Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : La Roma aimerait garder Smalling !

Publié le 2 mai 2020 à 15h24 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2020 à 15h27

Paulo Fonseca, coach de l’AS Roma, a exprimé un souhait fort pour Chris Smalling, qui est actuellement prêté par Manchester United au club romain.