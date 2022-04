Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Raheem Sterling se prononce sur son avenir !

Publié le 25 avril 2022 à 23h05 par Pierrick Levallet

Si Raheem Sterling figure aujourd'hui parmi les titulaires de Manchester City, le joueur de 27 ans était pourtant lié à un départ l'hiver dernier. D'ailleurs, le sujet pourrait revenir sur la table cet été puisque son contrat expire en juin 2023. Mais l'international anglais se dit heureux d'évoluer chez les Citizens.