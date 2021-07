Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Une prolongation pour 3 cadres de Guardiola ?

Publié le 28 juillet 2021 à 22h40 par La rédaction

Si Manchester City n’a recruté personne pour le moment, cela s’active en interne pour les prolongations de contrat. Ederson, John Stones et Phil Foden pourraient étendre leur bail avec le club mancunien.