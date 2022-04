Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : La grosse mise au point de Guardiola sur son avenir !

Publié le 29 avril 2022 à 22h26 par La rédaction mis à jour le 29 avril 2022 à 22h28

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a été interrogé sur son avenir à Manchester City. Le technicien espagnol n'a encore pris aucune décision, à un an de la fin de son contrat.