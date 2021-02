Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Un protégé de Guardiola évoque une retraite à Manchester !

Publié le 6 février 2021 à 22h58 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec Manchester City, Phil Foden ne se voit pas quitter son club de coeur. Comme l'a laissé entendre la pépite de 20 ans, elle espère jouer toute sa carrière chez les Citizens.