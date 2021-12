Foot - Mercato

Mercato - Manchester City : Guardiola prêt à recruter un joueur de MLS ?

Publié le 14 décembre 2021 à 14h42 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2021 à 14h47

Alors que New York City est une filiale de Manchester City, Pep Guardiola se verrait bien recruter un attaquant de la formation américaine dans ses rangs.