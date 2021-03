Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : De Bruyne évoque son calvaire à Chelsea !

Publié le 6 mars 2021 à 23h20 par A.D.

Alors qu'il a totalement manqué son passage à Chelsea, Kevin De Bruyne est passé par Wolsbourg avant de flamber à Manchester City. Après avoir expliqué son départ du club londonien, l'international belge s'est réjoui d'avoir réussi à prendre une toute nouvelle dimension chez les Citizens.