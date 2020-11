Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : De Bruyne aurait conseillé un gros coup à Guardiola !

Publié le 24 novembre 2020 à 18h55 par La rédaction

Prolongé à Manchester City, Pep Guardiola peut désormais se tourner vers l’avenir. Et pour renforcer son effectif, l’Espagnol pourrait notamment compter sur les conseils de Kevin De Bruyne.