Mercato - Manchester City : Une ancienne pépite du PSG sur le départ ?

Publié le 26 mai 2020 à 22h10 par La rédaction

Après avoir signé son premier contrat pro du côté de Manchester City, le jeune Français de 19 ans Claudio Gomes pourrait se relancer dans un nouveau club la saison prochaine, après une expérience compliquée au PSV Eindhoven.