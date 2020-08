Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : Le Milan AC annonce Kalulu

Publié le 5 août 2020 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 5 août 2020 à 23h15

L’AC Milan a annoncé le recrutement de Pierre Kalulu en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le jeune latéral s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec la formation lombarde.