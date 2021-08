Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Lukaku s'enflamme pour son retour à Chelsea !

Publié le 12 août 2021 à 19h21 par La rédaction mis à jour le 12 août 2021 à 19h22

Passé par Chelsea entre 2011 et 2014, Romelu Lakuku est de retour chez les Blues. Et l'attaquant belge ne cache pas sa joie.