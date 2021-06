Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato : Un retour à Chelsea ? La réponse de Lukaku !

Publié le 12 juin 2021 à 11h40 par La rédaction

Malgré les problèmes financiers de l'Inter Milan, Romelu Lukaku assure qu'il souhaite rester au club la saison prochaine. Le Belge a écarté la possibilité d'un retour à Chelsea.