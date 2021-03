Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Galtier ?

Publié le 24 mars 2021 à 13h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, Christophe Galtier pourrait quitter les Dogues cet été. Le technicien français serait d'ailleurs sur la short-list de Naples pour remplacer Gennaro Gattuso.

Malgré son excellent travail à la tête du LOSC, Christophe Galtier n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. En course pour le titre, l'ancien entraîneur de l'ASSE préfère d'ailleurs se concentrer sur la fin de saison des Dogues. « D'ici la fin de saison, ce sera abordé mais il y a cette fin de Championnat très importante. Je veux être concentré sur objectifs à atteindre et matches à préparer. On se parlera en fin de saison, peut-être avant si les choses se sont décantés avant, mais ça m'étonnerait vu la situation au classement. Ma volonté n'est pas ce qu'il y a de plus important quand on discute de l'avenir. L'important c'est de savoir quels sont les volontés, les objectifs et les moyens du club », assurait récemment Christophe Galtier.

Galtier sur la short-list de Naples ?