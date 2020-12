Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une pépite de Galtier vers le Milan AC ?

Publié le 26 décembre 2020 à 14h50 par La rédaction

Régulièrement utilisé par Christophe Galtier, Boubakary Soumaré pourrait ne pas s'éterniser au LOSC. Proche d'un départ cet été, le milieu français serait désormais la priorité de l'AC Milan pour le mercato hivernal.