Mercato - LOSC : Une condition posée pour l’avenir de Victor Osimhen ?

Publié le 8 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Après une saison au LOSC, Victor Osimhen voit les portes de grands clubs européens s’ouvrir. Et du côté de Naples, on a fait le point concernant le Nigérian.

Auteur d’une excellente saison avec le LOSC, Victor Osimhen a tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens. Cet été, Gérard Lopez devrait donc être sollicité pour le buteur de Christophe Galtier et la question sera donc de savoir qui saura se montrer le plus offrant. La bataille s’annonce ainsi rude, et comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Naples est notamment très intéressé par le profil d’Osimhen. Ces derniers jours, cette piste a pris de l’ampleur, au point même que le Lillois a dû démentir un accord avec le club transalpin. Du côté de Naples, on a d’ailleurs tenu à mettre les choses au point.

