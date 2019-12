Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un nouveau coup à la Pépé déjà prévu ?

Publié le 25 décembre 2019 à 15h30 par A.M.

Auteur d'un très joli coup avec le recrutement de Victor Osimhen pour 12M€ l'été dernier afin d'assurer la succession de Nicolas Pépé. Et une énorme vente semble déjà en prévision.

Luis Campos a toujours un coup d'avance. Conscient que le départ de Nicolas Pépé était inévitable, le conseiller du président Gérard Lopez au LOSC est allé chercher Victor Osimhen. Inconnu du grand public, l'attaquant nigérian a réalisé une excellente première partie de saison et assume parfaitement son statut de successeur de Nicolas Pépé.

Vers un énorme transfert pour Osimhen ?

Et il n'y a pas que sur le terrain que Victor Osimhen pourrait succéder à Nicolas Pépé. En effet, recruté 12M€, le Nigérian pourrait suivre l'exemple de l'ancien Angevin en rejoignant une grosse écurie européenne l'été prochaine. Nicolas Pépé a effectivement signé à Arsenal pour 80M€, et comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité dès le mois d'octobre, Victor Osimhen fait déjà l'objet de convoitises et de premières offres. Autrement dit, le LOSC pourrait bien empocher un nouveau gros chèque l'été prochain.