Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen, Gabriel... Lopez annonce la couleur pour cet été !

Publié le 27 juillet 2020 à 21h45 par Th.B.

Bien que Victor Osimhen et Gabriel se rapprochent de la sortie, aucun autre joueur du LOSC n’est sur le départ en l’état actuel des choses. Président du club lillois, Gérard Lopez a coupé court aux rumeurs Jonathan Ikoné et au fait que les Dogues organiseraient des départs en masse.

L’été dernier, le LOSC a vendu Thiago Mendes, Youssouf Koné, Rafael Leao et surtout Nicolas Pépé pour ne citer qu’eux. Lors du mercato estival, le club lillois s’était donc montré très actif sur le marché des transferts en terme de ventes et d’achats. Cet été, Victor Osimhen et Gabriel semblent être bien partis pour imiter leurs anciens coéquipiers en quittant le club lillois. Néanmoins, hormis ces deux joueurs, les dirigeants du LOSC ne se sont pas entretenus avec des agents pour d’autres membres de l’effectif de Christophe Galtier. La rumeur Jonathan Ikoné - Borussia Dortmund a été balayée d’un revers de main par Gérard Lopez. Le président du LOSC a d’ailleurs profité de son intervention sur RMC ce lundi soir afin de mettre les choses au clair sur la politique du club sur le marché.

« Mis à part Osimhen et Gabriel, on s’est assis avec aucun agent pour discuter d’éventuels départs »