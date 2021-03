Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : OL, Garcia… Cette bombe lâchée sur l’avenir de Christophe Galtier !

Publié le 28 mars 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que Rudi Garcia arrive en fin de contrat avec l’OL, Jean-Michel Aulas aurait fait de Christophe Galtier sa priorité en vue de la saison prochaine.

Arrivé au LOSC en fin d’année 2017, Christophe Galtier a permis au club nordiste de se relancer en Ligue 1. Son équipe peut encore croire au titre, et grâce à son excellent travail chez les Dogues , l’ancien entraîneur de l’ASSE est très courtisé. Christophe Galtier arrive en effet en fin de contrat, et une prolongation ne semble pas d’actualité comme il l’a récemment confié : « D'ici la fin de saison, ce sera abordé mais il y a cette fin de Championnat très importante. Je veux être concentré sur les objectifs à atteindre et matches à préparer. On se parlera en fin de saison, peut-être avant si les choses se sont décantées avant, mais ça m'étonnerait vu la situation au classement. Ma volonté n'est pas ce qu'il y a de plus important quand on discute de l'avenir. L'important c'est de savoir quels sont les volontés, les objectifs et les moyens du club. »

Christophe Galtier à l’OL la saison prochaine ?