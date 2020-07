Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez sort du silence pour Osimhen !

Publié le 4 juillet 2020 à 23h00 par A.C.

Gerard Lopez, président du LOSC, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Victor Osimhen.

C’est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. Une saison seulement après son arrivée, Victor Osimhen devrait déjà quitter le LOSC. Selon nos informations, il est très proche du Napoli, tout comme son coéquipier Gabriel. Nous vous avons révélé ce 4 juillet que le dossier rentre dans la dernière ligne droite, avec le club parthénopéen qui a offert 80M€ à Lille et un contrat de cinq ans à Osimhen. Avec les 25M€ de Gabriel, le club lillois pourrait recevoir pas moins de 105M€.

« Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d’un footballeur »