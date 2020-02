Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Rafael Leão tacle sèchement Christophe Galtier après son départ !

Publié le 10 février 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Parti l’été dernier vers le Milan AC, Rafael Leão, ex-attaquant du LOSC, admet que son entente avec Christophe Galtier n’était pas forcément cordiale.

À seulement 20 ans, Rafael Leão peut se targuer d'avoir rejoint l'un des clubs historiques du football mondial. En effet, le jeune attaquant portugais s'est engagé avec le Milan AC l'été dernier, avec un contrat de contrat ans à la clé. Le Lusitanien aura donc décidé de claquer la porte du LOSC, après seulement une saison dans le Nord de la France. Via L’Équipe ce dimanche, avant le derby face à l’Inter 20h45, Leão explique que sa relation avec Christophe Galtier pouvait être compliquée.

« Les relations avec Christophe Galtier n’étaient pas toujours faciles »