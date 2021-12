Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Yazici jette un énorme froid sur son avenir !

Publié le 25 décembre 2021 à 20h05 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le LOSC, Yusuf Yazici pourrait ne plus faire long feu chez les Dogues. Comme l'a expliqué l'agent Adem Cebeci, l'international turc ne manquerait pas de prétendants et pourrait quitter les Dogues dans un avenir proche.