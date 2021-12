Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gourvennec sort du silence pour Ikoné !

Publié le 13 décembre 2021 à 15h05 par La rédaction

Annoncé proche de la Fiorentina, Jonathan Ikone pourrait quitter le LOSC cet hiver. Un dossier évoqué par Jocelyn Gourvennec.