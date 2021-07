Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Gourvennec en rajoute une couche sur son arrivée au LOSC !

Publié le 25 juillet 2021 à 21h11 par La rédaction

Pour succéder à Christophe Galtier, le LOSC a décidé de porter son choix sur Jocelyn Gourvennec. Ce dernier s'est prononcé sur son arrivée dans le Nord.