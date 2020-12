Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 22 décembre 2020 à 13h40 par T.M.

Suite au rachat du LOSC, cela a jeté un froid sur l’avenir de Christophe Galtier chez les Dogues. Ce mardi, il a d’ailleurs fait un nouveau point sur son avenir.