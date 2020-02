Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier affiche sa prudence pour l’avenir d’Osimhen !

Publié le 29 février 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que Victor Osimhen a annoncé vendredi qu’il se voyait encore au LOSC la saison prochaine, Christophe Galtier explique que l’intérêt des grands clubs européens pourrait changer la donne.

Auteur d’une belle saison sous le maillot du LOSC (18 buts en 36 matches), Victor Osimhen a rapidement tapé dans l’œil des recruteurs. Selon nos informations exclusives, le Real Madrid et le FC Barcelone sont notamment venus aux nouvelles cet hiver pour l’attaquant nigérian, mais de son côté, le joueur ne songe pas à un départ. « Quand j’ai signé mon contrat les dirigeants m’ont fait comprendre qu’ils voulaient que je reste pour un certain temps. Personnellement, c’est vrai que j’adore la ville ici. Les gens sont gentils et les installations du club sont incroyables. Lille est un grand club en France et bien sûr que j’ai envie de rester. Gerard Lopez est le boss, donc comme je l’ai dit, s’il veut que je reste je le ferai. Mais si ça ne tenait qu’à moi bien sûr que je resterai », a-t-il déclaré ce vendredi. Une sortie forte de la part Victor Osimhen évoquée ce samedi par Christophe Galtier en conférence de presse, et l’entraîneur du LOSC reste prudent.

« Si des grosses équipes arrivent avec un intérêt pour lui, il sera obligé d’être à l’écoute »