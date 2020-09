Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez affiche un souhait fort pour Ikoné ?

Publié le 2 septembre 2020 à 23h10 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Jonathan Ikoné est courtisé par de nombreux clubs européens sur le marché des transferts. Et Gérard Lopez compterait bien entamer des discussions avec le joueur…