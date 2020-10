Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Cette recrue de Galtier qui évoque son intégration

Publié le 29 octobre 2020 à 22h39 par La rédaction mis à jour le 29 octobre 2020 à 22h41

Arrivé cet été pour compenser le départ de Gabriel, Sven Botman réalise un très bon début de saison et se confie sur son intégration au LOSC.