Mercato - LOSC : Cette énorme mise au point sur l’avenir de Galtier !

Publié le 1 mai 2021 à 22h00 par Th.B. mis à jour le 1 mai 2021 à 22h07

Comme le10sport.com vous l’a assuré, Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC pour rejoindre l’OGC Nice cet été. Néanmoins, le président des Aiglons a tenu à mettre les choses au clair dans ce dossier.

Et si Christophe Galtier venait à quitter le LOSC à la fin de la saison alors que les dirigeants lillois ont activé l’option pour prolonger son contrat pour une année supplémentaire jusqu’en juin 2022 ? À l’instant T, tout serait possible alors qu’une nouvelle prolongation de contrat ne semble pas très avancée. Pire, le technicien français fait tourner la tête de quelques clubs français et particulièrement de l’OGC Nice comme le10sport.com vous l’a confirmé vendredi soir après les informations initialement divulguées par Fabrizio Romano. D’après nos sources, Christophe Galtier a même reçu une offre concrète des dirigeants niçois qui ont coupé court à leur collaboration avec Patrick Vieira cette saison. L’environnement du club azuréen plaît d’ailleurs à Galtier.

« On n’a jamais contacté Christophe Galtier »