Mercato - LOSC : Ça se décanterait enfin pour Victor Osimhen !

Publié le 12 juillet 2020 à 14h15 par T.M.

Ces derniers jours, le transfert de Victor Osimhen vers Naples avait pris un coup de froid. Finalement, le sort de l’attaquant du LOSC devrait rapidement être résolu…

Après une saison excellente sous le maillot du LOSC, Victor Osimhen pourrait bien aller voir plus haut cet été. Le Nigérian pourrait donc faire ses valises, après seulement un an chez les Dogues. Dernièrement, le protégé de Christophe Galtier semblait plus proche que jamais de Naples. Ayant discuté à de nombreuses avec la direction napolitaine, Osimhen a finalement fait machine arrière ces derniers jours. De quoi remettre en question son départ vers le San Paolo ? Selon de récentes informations en Italie, le Lillois pensait finalement à un départ vers la Premier League. Un feuilleton qui connait donc certains rebondissements, mais le verdict serait imminent.

Un transfert vers Naples bientôt réglé ?