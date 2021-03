Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Botman est loin d’être parti !

Publié le 3 mars 2021 à 18h20 par La rédaction

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Sven Botman, un départ serait très loin d’être fait pour le défenseur du LOSC.