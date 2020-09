Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Araujo interpelle Galtier pour son avenir !

Publié le 23 septembre 2020 à 21h40 par La rédaction

Au LOSC depuis maintenant trois ans, Luiz Araujo ne semble toujours pas vouloir quitter le club nordique et veut s’imposer comme titulaire indiscutable. Mais sa position pourrait changer.