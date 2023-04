L'OM a choisi son nouveau buteur, c'est confirmé

La rédaction

L'Olympique de Marseille ne sait pas s'il va réussir à conserver Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin prochain. Le Chilien dispose tout de même d'une clause dans son contrat lui permettant de prolonger d'une année supplémentaire mais rien n'est encore fait. L'OM réfléchit donc à d'autres alternatives et pourrait se tourner vers la Ligue 1 et son concurrent pour la deuxième place : le RC Lens, avec Loïs Openda.

Arrivé dans le Nord en provenance du Club Bruges cet été contre10M€, Loïs Openda réalise une grande saison pour sa première en Ligue 1 avec déjà 15 buts marqués et deux passes décisives délivrées. En mars 2023, l'international belge a même inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire du championnat de France face à Clermont, en quatre minutes et trente secondes. De quoi attirer l'OM.

Openda intéresse l'OM

Dans la journée de mardi, Foot Mercato annonçait que l'Olympique de Marseille était venu aux nouvelles pour juger de la faisabilité du transfert de Loïs Openda la saison prochaine. Le média ajoutait que Openda se sentait pour le moment bien à Lens mais que le club Sang et Or pourrait être enclin à le laisser partir en cas de bonne offre...

Un transfert estimé à 30M€