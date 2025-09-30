Mercato : L’OM va se faire voler une pépite ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand espoir de l’OM avec lequel il a signé son premier contrat professionnel il y a six mois, Tadjidine Mmadi s’est fait remarquer en Youth League en inscrivant un doublé face au Real Madrid. S’il pourrait bientôt avoir ses premières minutes en professionnel, le milieu de terrain âgé de 18 ans aurait attiré l’attention de plusieurs formations européennes.

« Une grosse fierté. » En mars dernier, Tadjidine Mmadi confiait son bonheur d’avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OM. Formé à Marseille, il s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club olympien. « Je suis très content d’avoir pu signer mon premier contrat pro avec l’OM. Moi qui suis originaire des quartiers nord de Marseille, ça me fait vraiment plaisir. Après 6 ans passés au club, c’est un rêve qui se réalise. »

Sélectionné avec les Bleuets pour le Mondial U20 Quelques mois plus tard, Tadjidine Mmadi s’est distingué il y a deux semaines en inscrivant un doublé face au Real Madrid (3-2) en Youth League et va désormais disputer la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France. À l’instar de Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (17 ans) dernièrement, il pourrait bientôt faire sa première apparition avec les professionnels à l’OM.