Mercato : L’OM relance un vieux dossier à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain après le départ de Valentin Rongier, l’OM pense encore à faire revenir Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan en deuxième partie de saison dernière. De nouveaux contacts ont eu lieu dans l’optique d’un retour de l’international algérien de 27 ans à Marseille.

Transféré à Rennes fin juillet, Valentin Rongier (30 ans) n’a toujours pas été remplacé à l’OM, alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du mercato. Dans cette optique, la piste menant à Matt O’Riley (24 ans, Brighton) est évoquée, mais la direction olympienne pense également à un retour d’Ismaël Bennacer.

L’AC Milan a refusé toutes les offres de prêt de l’OM Prêté par l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, l’hiver dernier, l’OM avait décidé de ne pas lever l’option d’achat de l’international algérien (50 sélections), mais reste intéressé par son profil. Comme indiqué par Le 10 Sport, les Rossoneri ont, pour le moment, refusé toutes les offres de prêt formulées par Marseille.