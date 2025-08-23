Bagarre à l’OM : Incroyable, une recrue veut déjà partir !

Alors qu’une violente altercation a eu lieu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe la semaine dernière après la défaite à Rennes (1-0), l’équipe féminine de l’OM a également été impliquée dans une bagarre, à la fin du match amical face à Club Esportiu Europa mercredi. Choquée par cet incident, Maria Thorisdottir, arrivée cet été en provenance de Brighton, a quitté le stage et pourrait déjà s’en aller.
Chez les hommes comme chez les femmes, la semaine aura été très agitée du côté de l’OM. Après la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue la semaine dernière après la défaite à Rennes (1-0), l’équipe féminine marseillaise a également été impliquée dans une bagarre, mercredi en match amical contre Club Esportiu Europa.
Violente altercation lors d’un match amical des féminines
Après la réalisation de Roselène Khezami qui a permis à l’OM de mener 2-1, la rencontre a été marquée par une altercation entre joueuses des deux équipes, au motif que le but des Marseillaises était hors-jeu. Un incident qui pourrait alors provoquer le départ d’une recrue arrivée il y a quelques jours.
Maria Thorisdottir pense déjà à quitter l’OM
En effet, d’après les informations de La Provence, Maria Thorisdottir, choquée par les événements, a quitté le stage de l’OM à Gérone pour retourner en Norvège, se reposer et faire le point sur son avenir. Passée par Chelsea et Manchester United, l'internationale norvégienne est arrivée seulement lundi en provenance de Brighton.