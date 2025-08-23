Bagarre à l’OM : Incroyable, une recrue veut déjà partir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’une violente altercation a eu lieu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe la semaine dernière après la défaite à Rennes (1-0), l’équipe féminine de l’OM a également été impliquée dans une bagarre, à la fin du match amical face à Club Esportiu Europa mercredi. Choquée par cet incident, Maria Thorisdottir, arrivée cet été en provenance de Brighton, a quitté le stage et pourrait déjà s’en aller.

Violente altercation lors d’un match amical des féminines Après la réalisation de Roselène Khezami qui a permis à l’OM de mener 2-1, la rencontre a été marquée par une altercation entre joueuses des deux équipes, au motif que le but des Marseillaises était hors-jeu. Un incident qui pourrait alors provoquer le départ d’une recrue arrivée il y a quelques jours.