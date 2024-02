Mercato : L'OM reçoit une candidature surprise pour remplacer Gattuso

Axel Cornic

L'avenir de Gennaro Gattuso sur le banc de l’Olympique de Marseille s’écrit en pointillés, surtout avec la qualification en Ligue des Champions qui semble s’éloigner. De quoi ouvrir la porte à des nouveaux candidats et après Brandão, c’est un autre ancien joueur de l’OM qui a fait acte de candidature.

Arrivé en cours de saison, Gennaro Gattuso pourrait bien ne pas faire long feu à l’OM, puisqu’un départ est déjà annoncé. D’ailleurs, certains semblent croire que l’Italien pourrait même partir avant la fin de la saison, vu la situation actuelle.

Mystère à l’OM, McCourt porté disparu ? https://t.co/ifWbW7fttN pic.twitter.com/PyMJD1Vto9 — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Entraîner l’OM, c’est un truc à cocher dans ma tête »

Qui pourrait prendre la suite ? Dans un entretien accordé à une chaîne YouTube , Samir Nasri a laissé entendre qu’il ne dirait pas non à l’OM. « J’aimerais trop entraîner là-bas. Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, il vaut mieux d’abord commencer avec une équipe de jeunes où tu vas apprendre, faire des erreurs. Mais oui entraîner l’OM, c’est un truc à cocher dans ma tête » a expliqué l’ancien meneur de jeu.

Brandão en rêve aussi