Mercato : L’OM peut garder espoir pour sa priorité

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l’OM a jeté son dévolu sur celui du LOSC, Paulo Fonseca, qui arrive à la fin de son contrat. Le technicien portugais aurait rencontré ses dirigeants ce lundi, mais n’aurait pas encore pris de décision à propos de son avenir, que ce soit en ce qui concerne une prolongation ou un départ.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Un dossier dans lequel les dirigeants marseillais doivent composer avec une forte concurrence, notamment celle de l’AC Milan, qui aurait d’ailleurs les faveurs du technicien portugais. Maintenant que la saison du LOSC est terminée, le choix de Paulo Fonseca est très attendu.

Fonseca n’a pas encore pris sa décision

Dimanche après le match nul face à l’OGC Nice (2-2), Paulo Fonseca a indiqué qu'il devait rencontrer son président Olivier Létang cette semaine. Une rencontre qui aurait eu lieu, d'après les informations du journaliste Rudy Galetti. Cependant, elle n’aurait donné, puisque le Portugais n’aurait pas encore tranché à propos de son avenir. Toutes les options seraient encore possibles, à savoir une prolongation avec le LOSC, un départ pour l’OM, l’AC Milan, ou bien un autre club européen.

La piste Haise toujours d’actualité ?