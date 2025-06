Mercato : L’OM menacé par un géant ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Élément incontournable du secteur défensif de l'OM où il s'est d'ailleurs imposé comme capitaine, Leonardo Balerdi est fortement courtisé sur le marché des transferts. La Juventus Turin semble notamment déterminée à recruter l'international argentin, et le géant italien compte bien revenir à la charge après s'être déjà fait recaler par l'OM ces dernières semaines. Explications.

« Mon avenir ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien (…) Après, sur le mercato, on va voir, mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas », confiait Leonardo Balerdi (26 ans) en mai dernier sur son avenir à l'OM, et le défenseur central argentin se montrait donc relativement évasif à ce sujet. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Balerdi affole le marché des transferts, et rien ne peut encore garantir sa présence à l'OM la saison prochaine.

La Juve à fond sur Balerdi La Gazzetta dello Sport annonce que malgré les premières propositions refusées par l'OM, la Juventus Turin est toujours autant déterminée à recruter Leonardo Balerdi et reviendra prochainement à la charge. Le géant italien a fait du capitaine marseillais l'une de ses grandes priorités du mercato, et pour cause...