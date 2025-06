OM : L’énorme regret de De Zerbi !

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi a terminé sa première saison à la tête de l’Olympique de Marseille et l’heure est donc à un premier bilan. L'Italien l’a fait au micro du journaliste Alessandro Cattelan, abordant lus dossier importants liés au football, mais également à sa vie privée.

Mais la vie de footballeur puis d’entraineur ne semble pas totalement satisfaire le boss de l’ OM , qui aurait aimé être plus présent pour ses proches. « En tant que footballeur, on fait tout en premier. On peut se permettre de vivre seul et de subvenir aux besoins d'une famille. Je n'ai toujours pas compris s'il était préférable ou non pour un footballeur de fonder une famille jeune : j'aurais aimé être un peu plus présent auprès de mes enfants, lors des matchs, dans la vie de tous les jours » a expliqué Roberto De Zerbi , dans un entretien accordé au podcast Supernova.

« Je me sens comme un ami et j'ai une excellente relation avec ma fille de 22 ans et mon fils »

« Le football, ce n'est pas seulement jouer, c'est aussi un mode de vie tout au long de l'année, et cela implique de ne pas faire tout ce que j'aurais aimé faire avec eux. Maintenant, je me sens comme un ami et j'ai une excellente relation avec ma fille de 22 ans et mon fils » a poursuivi Roberto De Zerbi. « J'ai beaucoup voyagé pour ma carrière, mais j'ai la conscience tranquille, car je pense avoir tout fait pour eux. À tel point que je ne subis que leur jugement. Ma fille me ressemble beaucoup, exigeante et directe. Elle est comme moi, seulement blonde et avec les cheveux longs. Mon fils, en revanche, est plus compréhensif ».