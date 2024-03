Mercato : L’OM lâche 12M€, il dénonce un problème

Hugo Chirossel

Après avoir cédé Renan Lodi à Al-Hilal, l’OM a décidé de s’attacher les services de Quentin Merlin cet hiver. L’ancien du FC Nantes est arrivé dans un contexte compliqué, mais selon Fabien Laurenti, son problème vient surtout de son positionnement. À l’image de Jonathan Clauss, l’ancien marseillais estime que celui qui a été formé au poste d’ailier est plus un piston qu’un latéral gauche.

Il n’est jamais facile de s’adapter à l’OM et Quentin Merlin a en plus dû le faire dans un contexte particulier. Arrivé cet hiver en provenance du FC Nantes dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€, l’international espoirs français a vu Gennaro Gattuso quitter son poste seulement un mois après qu’il a posé ses valises à Marseille. Ce qui n'a probablement pas favoriser son adaptation.

« On n’a pas encore vu son vrai visage »

« À sa signature, un jeune joueur avec une belle marge de progression, je trouvais que la pioche était bonne. Le contexte marseillais, le changement d’entraîneur… Les raisons sont multiples, mais on n’a pas encore vu son vrai visage. Il ne fait pas de matchs catastrophiques, mais il peut faire beaucoup mieux. Par contre, il va falloir qu’il se lâche », a confié Fabien Laurenti à La Provence .

« À mes yeux, c’est surtout un piston »