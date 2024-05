Mercato : L'OM inspiré par le Bayern Munich pour son nouvel entraîneur ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un entraîneur pour remplacer Thomas Tuchel, le Bayern Munich a finalement décidé de s’attacher les services de Vincent Kompany. Un jeune entraîneur qui a fait ses armes à Anderlecht, puis à Burnley lors des deux dernières saisons. Jean-Pierre Papin pense que cela devrait inspirer l’OM, en quête du successeur de Jean-Louis Gasset.

En quête de celui qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine, l’OM espère encore trouver son prochain entraîneur avant le début du mois de juin, selon L’Équipe . Comme indiqué par Le 10 Sport , Paulo Fonseca était la priorité des dirigeants marseillais, mais le technicien du LOSC, où il arrive à la fin de son contrat, semble plus proche de l’AC Milan. Selon nos informations, Sergio Conceiçao est lui aussi sur la liste de l’OM, qui serait également intéressé par Franck Haise.

Papin valide Kompany au Bayern Munich

Dans un entretien accordé à Ouest-France , Jean-Pierre Papin a évoqué le dossier du prochain entraîneur de l’OM, mais également celui du Bayern Munich, qui a décidé de s’attacher les services de Vincent Kompany. Une surprise pour beaucoup, mais pas pour l’ancien attaquant bavarois : « Non. Rien n’est fait par hasard au Bayern. Ils veulent repartir sur un nouveau cycle. Ils vont laisser partir des joueurs cadres et se relancer avec un nouvel entraîneur plus jeune, un nouvel effectif. Kompany a déjà prouvé qu’il avait les épaules. Je valide ce choix . »

« L’avenir passe par la jeunesse »