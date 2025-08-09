Mercato : L'OM fait son mea culpa, le coup de fil qui a tout bouleversé !

Parmi les nombreux indésirables désignés à l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM, on retrouvait notamment Jonathan Clauss. L'été dernier, le latéral droit a fini par faire ses valises, rejoignant l'OGC Nice. Mais voilà que quelques mois auparavant, l'OM souhaitait déjà s'en séparer. Clauss n'était finalement pas parti au mois de janvier et il a pu compter sur un coup de fil de Valentin Rongier pour cela.
Pour Jonathan Clauss, les derniers mois à l'OM ont été très tendus. Avant même d'être invité à se trouver un nouveau club à l'été 2024, l'international français avait déjà été placé sur la liste des transferts au mercato hivernal précédent. On se souvient notamment des tensions entre Clauss et Medhi Benatia. Mais au final, tout s'était calmé entre les deux parties grâce notamment à l'intervention de Valentin Rongier.
« On va voir si je peux régler ça »
Pour Libération, Jonathan Clauss a raconté comment ses tensions avec la direction de l'OM s'étaient calmées. Alors que le club phocéen a même fini par faire son mea culpa, celui qui est désormais à l'OGC Nice a expliqué : « Au fond, un cadre est un intendant dont le champ d'action n'est pas la logistique mais le terrain, la psychologie, la motivation, les problèmes d'untel... Pendant l'hiver 2023, les dirigeants de l'OM m'ont mis su rla liste des transferts. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons. Le capitaine de l'époque, Valentin Rongier, était blessé depuis huit mois et c'était difficile pour lui. Il m'a cependant appelé, écouté et dit : "Ok, on va voir si je peux régler ça" ».
« Il m'a rappelé le lendemain, c'était réglé »
« Et quand il m'a rappelé le lendemain, c'était réglé, les dirigeants marseillais communiquant dans la foulée pour dire qu'ils étaient allés un peu loin. Avec Valentin, on était amis, mais je reste persuadé qu'il n'a pas tant agi pour moi que dans l'intérêt du vestiaire », a poursuivi Jonathan Clauss à propos de cet appel de Valentin Rongier qui a été déterminant pour lui.