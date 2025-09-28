Mercato : L’OM fait capoter un transfert à la dernière minute !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec Burnley, CJ Egan-Riley devait initialement rejoindre une autre écurie de Ligue 1. En effet, un journaliste de L'EQUIPE annonce que le défenseur central anglais était tout proche de s'engager avec le RC Strasbourg, mais l'OM a fait capoter le transfert à la dernière minute pour le signer.

L'OM a renouvelé un grosse partie de son secteur défensif durant le mercato estival avec les arrivées de Benjamin Pavard, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd ou encore CJ Egan-Riley. Ce dernier avait été recruté en début d'été et gratuitement, après la fin de son contrat avec Burnley. Mais juste avant de débarquer à l'OM, Egan-Riley avait trouvé un accord avec le RC Strasbourg.

« Il a snobé Strasbourg au dernier moment » Cyril Olivès-Berthet, journaliste de L'EQUIPE, livre les coulisses de ce transfert avorté du joueur de l'OM à Strasbourg alors que les deux clubs s'affrontaient vendredi soir en championnat : « Egan-Riley, qui a snobé Strasbourg au dernier moment pour rejoindre l'OM, est encore remplaçant (…) En gros il jouait tant que le mercato était pas terminé. Désormais, ça sera plus dur. Et il était pas forcement destiné à être titulaire de toute façon. Mais il a choisi », explique-t-il.